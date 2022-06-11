Війна в Україні: кількість загиблих дітей збільшилася [ Редагувати ]
Внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну постраждали вже 779 дітей. З них 287 дітей загинули, ще 492 - отримали поранення.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram.
Найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області - 217,
- Харківській - 132,
- Київській - 116,
- Чернігівській - 68,
- Луганській - 53,
- Херсонській - 52,
- Миколаївській - 48,
- Запорізькій - 30,
- Сумській - 17,
- Житомирській - 15,
- у Києві - 16.
Кількість загиблих дітей за останню добу значно зросла, оскільки у ході фіксації правопорушень стало відомо про смерть ще 24 неповнолітніх у Маріуполі в результаті обстрілів з боку окупантів.
Проте дані цифри не є остаточними, бо триває робота з їх встановлення в місцях, де йдуть активні бойові дії, та на тимчасово окупованих територіях.
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