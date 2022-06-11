Внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну постраждали вже 779 дітей. З них 287 дітей загинули, ще 492 - отримали поранення.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram.

Найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області - 217,

Харківській - 132,

Київській - 116,

Чернігівській - 68,

Луганській - 53,

Херсонській - 52,

Миколаївській - 48,

Запорізькій - 30,

Сумській - 17,

Житомирській - 15,

у Києві - 16.

Кількість загиблих дітей за останню добу значно зросла, оскільки у ході фіксації правопорушень стало відомо про смерть ще 24 неповнолітніх у Маріуполі в результаті обстрілів з боку окупантів.

Проте дані цифри не є остаточними, бо триває робота з їх встановлення в місцях, де йдуть активні бойові дії, та на тимчасово окупованих територіях.