Із Запоріжжя відкрили "зелений" коридор для виїзду на захоплені території [ Редагувати ]
Із Запоріжжя сьогодні, 11 червня, відкрили зелений коридор для виїзду на тимчасово окуповані території області. Виїхати можна лише на власному автотранспорті.
Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА в Telegram.
"Сьогодні, 11 червня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру", - йдеться у повідомленні.
У Запоріжжі вже сформована колона з автомобілів. Наразі бажаючі чекають дозволу для виїзду.
Зазначається, що роботу коридору можуть обмежити у разу обстрілів.
"Інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково", - додали в ОВА.
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