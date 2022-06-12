Українські артилеристи "луплять" по окупантах з американських М777 (відео) [ Редагувати ]
Артилеристи 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола нищать окупантів з американських гаубиць М777.
Про це повідомляє бригада в Facebook.
"Менше ворожих позицій, менше градів, танків та іншої техніки окупантів і більше впевненості у нашу Перемогу стає... коли працюють вони...", - йдеться в підпису до кадрів.
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