Окупанти вдарили "Ураганами" по Дніпропетровській області [ Редагувати ]
У Зеленодольську Дніпропетровської області ніч була однією з найбільш напружених. Окупанти обстріляли "Ураганами" житлові райони.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.
Удар прийшовся по центру міста.
Унаслідок обстрілу поранено п'ятьох людей, один загинув.
Крім того, у Великій Костромці пошкоджені і зруйновані житлові будинки, також пошкоджені лінії газо- і електропостачання.
Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами. Жертв і постраждалих немає.
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