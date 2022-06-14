Окупанти готують наступ на Слов'янськ - Генштаб [ Редагувати ]
Окупанти свої основні зусилля зосередили на захопленні Богородичного та створенні умов для розвитку наступу на Слов'янськ. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Також війська росії застосовують артилерію поблизу Дубровного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки та Вірнопілля.
На Сіверському напрямі російська армія посилила підрозділи двома батальйонними тактичними групами зі складу повітряно-десантних військ. Агресор обстріляв з артилерії позиції сил оборони в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.
У харківському напрямку війська росії основні зусилля зосередили на недопущенні подальшого просування підрозділів Сил оборони до кордону. На Лиманському напрямку окупанти здійснюють перегрупування військ з метою розвитку наступу в напрямках Лиман - Райгородок та Ямпіль - Сіверськ.
На Сєвєродонецькому напрямку зафіксовано переміщення двох батальйонних тактичних груп в район Кремінна-Рубіжне. За підтримки артилерії окупанти намагалися закріпитися в центральній частині Сєвєродонецька.
На Бахмутському напрямку агресор обстріляв з артилерії позиції наших військ у районах Відродження, Новолуганська та Бахмута. В ході наступу мав частковий успіх і закріпився у відродженні і продовжує наступ на Вершину.
На Криворізькому напрямку ворог провів мінування узбережжя річки Інгулець по рубежу Давидів Брід-Калинівське. На Миколаївському напрямку, в районах Станіслава, Томиної Балки й Дослідного Херсонської області, ворог розгорнув дві реактивні батареї та одну батарею ствольної артилерії.
по темі
Жити поряд з окупантами та не зламатися - можуть тільки люди неабиякої хоробрості. Сказати те, що думаєш, про зірваний ворогом тризуб - це вже виклик!
Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила надання Україні систем реактивного залпового вогню (РСЗВ) великої дальності (100+ км) для відбиття російської агресії
Українські військові ліквідували співробітника прес-служби Міноборони рф полковника Володимира Іванова
У вівторок, 14 червня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6:00 ранку
Литва передасть Україні 110 антидронових рушниць вартістю 1,5 млн євро. Система виробляється литовською компанією NT Service, вона важить 5,5 кг і може збивати дрони на відстані 3-5 км