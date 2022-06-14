У Трускавці пригрозили повістками за купання в озері [ Редагувати ]
У Трускавці Львівської області пригрозили повістками за купання в місцевому озері, яке використовується як резервне для подачі води в місто. Про це повідомляє пресслужба Трускавецької міської ради.
У міськраді прийняли рішення періодично здійснюватимуть рейди за участю представників ТОВ "Трускавецький водоканал", поліції та військкомату.
Призовник, які будуть виявлені і купатися в озері, вручатимуть повістки на місці. При цьому невійськовозобов'язаних будуть затримувати та виписувати штрафи.
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