У Трускавці Львівської області пригрозили повістками за купання в місцевому озері, яке використовується як резервне для подачі води в місто. Про це повідомляє пресслужба Трускавецької міської ради.

У міськраді прийняли рішення періодично здійснюватимуть рейди за участю представників ТОВ "Трускавецький водоканал", поліції та військкомату.

Призовник, які будуть виявлені і купатися в озері, вручатимуть повістки на місці. При цьому невійськовозобов'язаних будуть затримувати та виписувати штрафи.