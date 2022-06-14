У парламенті на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини пропонують трьох кандидатів. Всі вони являються правозахисниками.

Про це повідомляє народний депутат від фракції "Слуга народу" Марина Бардіна в Facebook.

"Я проти висування нардепів на цю посаду...Натомість бачу на посаді омбудсмена таких достойних правозахисників як Лариса Денисенко, Олександра Матвійчук, Олександр Павліченко", - написала Бардіна.

Нагадаємо, Верховна Рада 31 травня звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженої ВР з прав людини. За відповідне рішення проголосували 234 народні депутати.