В Раді назвали трьох можливих претендентів на посаду омбудсмена [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
У парламенті на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини пропонують трьох кандидатів. Всі вони являються правозахисниками.
Про це повідомляє народний депутат від фракції "Слуга народу" Марина Бардіна в Facebook.
"Я проти висування нардепів на цю посаду...Натомість бачу на посаді омбудсмена таких достойних правозахисників як Лариса Денисенко, Олександра Матвійчук, Олександр Павліченко", - написала Бардіна.
Нагадаємо, Верховна Рада 31 травня звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженої ВР з прав людини. За відповідне рішення проголосували 234 народні депутати.
по темі
У Верховній Раді України зареєстрували законопроект про легалізацію медичного канабісу
Генеральна прокуратура Молдови відмовилася екстрадувати до Білорусі депутата Верховної Ради Євгена Яковенка, якого затримали на українсько-молдовському кордоні 5 червня. Українського політика відпустили
В Україні планують списати споживчі кредити українцям на купівлю майна, яке було знищено внаслідок російської агресії. Відповідний законопроєкт готують у Верховній Раді, повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев
Прикордонна поліція Молдови затримала на кордоні народного депутата України Євгена Яковенка. Причиною затримання українського політика стало його оголошення в міжнародний розшук по лінії Інтерполу Білорусією. Яковенка доставили до слідчого ізолятора до з'ясування обставин
Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук розповів про поставки для України