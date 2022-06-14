Але чому взагалі гинуть цілі генерали? А через провал російської інтервенції! Лампасоносних високопосадовців кремль посилає на позиції, аби, так би мовити, "навести лад у лавах асвабадітєлєй!". Але їм то не вдається. У підсумку - ані гучних перемог, ані... живих генералів.

Стратегію, кар'єру та кадрові ротації російського генералітету прискіпливо вивчив Богдан Вербицький.

Еліта армії - генералітет. А який він на росії?

Російський генералітет - це найгірше, що дісталось у спадок Радянському Союзу.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Переважно вихідці із сухопутних військ, танкових, як і сам начальник генштабу Герасімов.

А що про нього відомо? І що про своє командування кажуть російські солдати?

Они просто е***утые пи***ц. - Командование просто е***тое на***.

У чому причина такого "діагнозу"? І чому в російської армії "не виходить" в Україні?

Ірина Баглай, кореспондентка:

Від усіх офіцерів я чула одне: нам є чому повчитися в українських військових.

Ми проаналізували російських генералів, спробували розібратися в їхній тактиці й зрозуміли: де можемо обіграти росіян?

Дает су** на*** приказы идти в атаку, в наступление. Оно не смотрит сколько людей. У нас, бл***, заместитель командира полка сказал, что 450 человек готовы идти в бой. Нас от силы еле-еле наберется 100 человек.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

З військової точки зору - це тупість.

Це якщо коротко про першу хвилю повномасштабного наступу росії. Саме тоді армія противника зазнала найбільших втрат. І в живій силі, і в техніці.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Плани стали відомі, а ви не вважаєте за потрібне їх коригувати. Про що це свідчить? Це свідчить про недооцінку. Велику недооцінку суперника.

Недооцінив насамперед саме - він. Знайомтесь - генерал Валерій Герасимов. За освітою - танкіст. (може звідти такий потяг до неймовірної кількості танків на вузьких дорогах Полісся). Начальник Генерального Штабу "спецоперацією" (тобто війною) керував з першого дня. Але - дещо нетрадиційно.

Василь Павлов, військовий експерт:

Який зробив ставку на доктрину гібридної війни, або на доктрині керованого хаосу. Йде мова про розхитування інформаційного простору, проведення інформаційних операцій, проведення психологічних операцій. Про проведення фактично розвідувально-диверсійних операцій. Вінцем доктрини Герасимова був Крим.

Але пішло все... не за кримським сценарієм...

Кто с мечом к нам пришел, тот бл*** от меча бл*** и погибнет.

Але, росіяни... продовжили йти. Попри активний український опір. Йшли, до того ж вже пристріляними нашою артилерією дорогами.

Они просто е***утые пи***ц. Без какой-либо помощи, то есть у нас ничего нету, а они просто на нас под артиллерию и все.

Василь Павлов, військовий експерт:

Російська армія так воює щонайменше останні 300 років. Ми маємо офіцерів, які навчалися в Радянському Союзі, скажімо так, останні 10-15 років існування СРСР, а потім вже робили свою кар'єру в російській армії. Відповідно, вони застали і Радянську Армію і Радянську військово-стратегічну думку на такому вже падінні.

З військовим експертом та істориком Василем Павловим ми спілкуємося в парку перемоги Боярки. Там - позаду тіла з іменами жителів міста, які загинули у Другу Світову. Вона якраз й ілюструє військову стратегію росії.

Просто рядами написані одне і те саме прізвище. Наприклад, в Боярці є три прізвища які утворюють фактично це місце. Це Клименки, Лисенко і Лахтадири. Так от бачите, ви можете подивитися скільки одного, іншого прізвища розташовано на цих плитах.

Это потому что главный, который у нас есть, этого хочет... героя россии. - Го*** ему на лопате. Гнать в шею.

Так і зробили. Щоправда, змінили на посаді не офіцера, про якого ця жіночка говорить, а найголовнішого - Герасимова. Російськими військами в Україні почав керувати генерал Олександр Дворніков.

Василь Павлов, військовий експерт:

Якраз російське політичне керівництво шукає адекватну заміну і тому з'являлися такі персонажі, як Дворніков.

Звание героя российской федерации присвоено Дворникову Александру Владимировчиу. Генералу-полковнику.

Нагороджували його за війну у Сирії. Дворніков командував там російськими військами. Фактично, артилерією та авіацією, яка просто стирала мирні квартали Алеппо та інших міст. Зараз цей сценарій активно втілюють у життя на українському Донбасі. Щоправда, живою силою тепер бойові дії ведуть обережніше.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Вони намагаються ефективно кудись скоординувати той уже обмежувальний ресурс, який в них є. Ну бо ресурс обмежився після київського напрямку.

Але цей ресурс у росії поки не закінчується. Артилерією орки гатять майже цілодобово. По всій лінії фронту. І для НАТО це стало неочікуваністю.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Вони не розуміють, що зараз війна може ще вестися ось так. Настільки щільним артилерійським вогнем. Вони вже, в принципі, формують свої доктрини так, що така велика кількість артилерії не є потрібна. Потрібні дрони, авіація, потрібні ракети.

Василь Павлов, військовий експерт:

Це така компіляція досвіду грузинського, компіляція досвіду сирійського, але все це посаджено на застарілий радянський досвід, який не передбачає навіть найменшої ініціативи з боку вищого командування, я вже не кажу про командирів нижчої або середньої ланки.

Жовтень 2021-го. Це - останні спільні навчання ЗСУ та НАТО на Приазов'ї. І саме вони - рушійна сила реформ у нашій армії.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Ми омолодили командний склад - раз. І ми омолодили його за рахунок того, що дали можливість керувати офіцерам, які пройшли бойові дії. З 2014-15 років. Ми даємо можливість децентралізувати систему управління на нижній ланці.

Ірина Баглай, кореспондентка:

Перехід на це йшов скоріше знизу, ніж зверху. Тому що наша армія відрізнялась всі ці роки, що вона не відходила від паперової армії, від бюрократії. Коли є журнал-журнал.

Моя колега - Ірина Баглай зміни в українській армії (і в генералітеті, зокрема) бачила на власні очі. Бо з початку бойових дій (з 2014-го) Ірина працювала на фронті. А ще - на спільних навчаннях ЗСУ та НАТО. Каже: альянсу є чому повчитися в наших офіцерів.

Ірина Баглай, кореспондентка:

Це був 16-17 рік, коли військові Сполучених Штатів прибували до нас, так от мені розповідали наші десантники, що вони просто ходили за ними і записували всюди. Всюди ходили. І їх вражало, що тими засобами… ну, давайте відверто казати… не порівняти з Натівськими військами, що вони досягають такого результату.

Якого? Ну, наприклад 11 вбитих російських генералів.