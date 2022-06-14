Найгірше з СРСР: як українці знищували рашистських генералів [ Редагувати ]
Але чому взагалі гинуть цілі генерали? А через провал російської інтервенції! Лампасоносних високопосадовців кремль посилає на позиції, аби, так би мовити, "навести лад у лавах асвабадітєлєй!". Але їм то не вдається. У підсумку - ані гучних перемог, ані... живих генералів.
Стратегію, кар'єру та кадрові ротації російського генералітету прискіпливо вивчив Богдан Вербицький.
Еліта армії - генералітет. А який він на росії?
Російський генералітет - це найгірше, що дісталось у спадок Радянському Союзу.
Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:
Переважно вихідці із сухопутних військ, танкових, як і сам начальник генштабу Герасімов.
А що про нього відомо? І що про своє командування кажуть російські солдати?
Они просто е***утые пи***ц. - Командование просто е***тое на***.
У чому причина такого "діагнозу"? І чому в російської армії "не виходить" в Україні?
Ірина Баглай, кореспондентка:
Від усіх офіцерів я чула одне: нам є чому повчитися в українських військових.
Ми проаналізували російських генералів, спробували розібратися в їхній тактиці й зрозуміли: де можемо обіграти росіян?
Дает су** на*** приказы идти в атаку, в наступление. Оно не смотрит сколько людей. У нас, бл***, заместитель командира полка сказал, что 450 человек готовы идти в бой. Нас от силы еле-еле наберется 100 человек.
Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:
З військової точки зору - це тупість.
Це якщо коротко про першу хвилю повномасштабного наступу росії. Саме тоді армія противника зазнала найбільших втрат. І в живій силі, і в техніці.
Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:
Плани стали відомі, а ви не вважаєте за потрібне їх коригувати. Про що це свідчить? Це свідчить про недооцінку. Велику недооцінку суперника.
Недооцінив насамперед саме - він. Знайомтесь - генерал Валерій Герасимов. За освітою - танкіст. (може звідти такий потяг до неймовірної кількості танків на вузьких дорогах Полісся). Начальник Генерального Штабу "спецоперацією" (тобто війною) керував з першого дня. Але - дещо нетрадиційно.
Василь Павлов, військовий експерт:
Який зробив ставку на доктрину гібридної війни, або на доктрині керованого хаосу. Йде мова про розхитування інформаційного простору, проведення інформаційних операцій, проведення психологічних операцій. Про проведення фактично розвідувально-диверсійних операцій. Вінцем доктрини Герасимова був Крим.
Але пішло все... не за кримським сценарієм...
Кто с мечом к нам пришел, тот бл*** от меча бл*** и погибнет.
Але, росіяни... продовжили йти. Попри активний український опір. Йшли, до того ж вже пристріляними нашою артилерією дорогами.
Они просто е***утые пи***ц. Без какой-либо помощи, то есть у нас ничего нету, а они просто на нас под артиллерию и все.
Василь Павлов, військовий експерт:
Російська армія так воює щонайменше останні 300 років. Ми маємо офіцерів, які навчалися в Радянському Союзі, скажімо так, останні 10-15 років існування СРСР, а потім вже робили свою кар'єру в російській армії. Відповідно, вони застали і Радянську Армію і Радянську військово-стратегічну думку на такому вже падінні.
З військовим експертом та істориком Василем Павловим ми спілкуємося в парку перемоги Боярки. Там - позаду тіла з іменами жителів міста, які загинули у Другу Світову. Вона якраз й ілюструє військову стратегію росії.
Просто рядами написані одне і те саме прізвище. Наприклад, в Боярці є три прізвища які утворюють фактично це місце. Це Клименки, Лисенко і Лахтадири. Так от бачите, ви можете подивитися скільки одного, іншого прізвища розташовано на цих плитах.
Это потому что главный, который у нас есть, этого хочет... героя россии. - Го*** ему на лопате. Гнать в шею.
Так і зробили. Щоправда, змінили на посаді не офіцера, про якого ця жіночка говорить, а найголовнішого - Герасимова. Російськими військами в Україні почав керувати генерал Олександр Дворніков.
Василь Павлов, військовий експерт:
Якраз російське політичне керівництво шукає адекватну заміну і тому з'являлися такі персонажі, як Дворніков.
Звание героя российской федерации присвоено Дворникову Александру Владимировчиу. Генералу-полковнику.
Нагороджували його за війну у Сирії. Дворніков командував там російськими військами. Фактично, артилерією та авіацією, яка просто стирала мирні квартали Алеппо та інших міст. Зараз цей сценарій активно втілюють у життя на українському Донбасі. Щоправда, живою силою тепер бойові дії ведуть обережніше.
Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:
Вони намагаються ефективно кудись скоординувати той уже обмежувальний ресурс, який в них є. Ну бо ресурс обмежився після київського напрямку.
Але цей ресурс у росії поки не закінчується. Артилерією орки гатять майже цілодобово. По всій лінії фронту. І для НАТО це стало неочікуваністю.
Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:
Вони не розуміють, що зараз війна може ще вестися ось так. Настільки щільним артилерійським вогнем. Вони вже, в принципі, формують свої доктрини так, що така велика кількість артилерії не є потрібна. Потрібні дрони, авіація, потрібні ракети.
Василь Павлов, військовий експерт:
Це така компіляція досвіду грузинського, компіляція досвіду сирійського, але все це посаджено на застарілий радянський досвід, який не передбачає навіть найменшої ініціативи з боку вищого командування, я вже не кажу про командирів нижчої або середньої ланки.
Жовтень 2021-го. Це - останні спільні навчання ЗСУ та НАТО на Приазов'ї. І саме вони - рушійна сила реформ у нашій армії.
Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:
Ми омолодили командний склад - раз. І ми омолодили його за рахунок того, що дали можливість керувати офіцерам, які пройшли бойові дії. З 2014-15 років. Ми даємо можливість децентралізувати систему управління на нижній ланці.
Ірина Баглай, кореспондентка:
Перехід на це йшов скоріше знизу, ніж зверху. Тому що наша армія відрізнялась всі ці роки, що вона не відходила від паперової армії, від бюрократії. Коли є журнал-журнал.
Моя колега - Ірина Баглай зміни в українській армії (і в генералітеті, зокрема) бачила на власні очі. Бо з початку бойових дій (з 2014-го) Ірина працювала на фронті. А ще - на спільних навчаннях ЗСУ та НАТО. Каже: альянсу є чому повчитися в наших офіцерів.
Ірина Баглай, кореспондентка:
Це був 16-17 рік, коли військові Сполучених Штатів прибували до нас, так от мені розповідали наші десантники, що вони просто ходили за ними і записували всюди. Всюди ходили. І їх вражало, що тими засобами… ну, давайте відверто казати… не порівняти з Натівськими військами, що вони досягають такого результату.
Якого? Ну, наприклад 11 вбитих російських генералів.
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Але оборону тут тримають - просто якісь надпотужні чоловіки. Цей хлопець на першому місяці вторгнення був поранений в груди, біля серця. Відлежав у шпиталі після операції, і - знову повернувся в стрій. До своїх.
Жити поряд з окупантами та не зламатися - можуть тільки люди неабиякої хоробрості. Сказати те, що думаєш, про зірваний ворогом тризуб - це вже виклик!
Росіяни ж своїх планів - не змінюють. Бо Кремль означив конкретну дати. До 10 червня рашисти хочуть захопити Сєвєродонецьк або хоча б встановити контроль над трасою Лисичанськ-Бахмут.
Дрони-бомбардувальники, дрони-навідники, дрони-камікадзе... Ці апарати невпинно працюють і в мирний час, і на війні. Якщо за мирного часу вони допомагали аграріям, промисловцям і звісно ж відеооператорам, то зараз - стали очима навідників артилерії та новітньої зброї.
Правозахисна організація "Міжнародна амністія" видала докладне дослідження щодо використання касетних боєприпасів окупантами.