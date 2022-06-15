Обстріл Дніпропетровської області "Ураганами": нові подробиці [ Редагувати ]
Ворог обстріляв касетними боєприпасами з "Ураганів" Криворізький район. Удари наносилися по житлових кварталах Апостолівської громади.
Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської ОВВА Валентин Резніченко.
Попередньо, в Апостоловому загинули четверо чоловіків, один поранений. Він перебуває в лікарні. В результаті обстрілу пошкоджені більш як десять житлових будинків і лікарня. Територія обстрілу засипана касетними боєприпасами. Працюють піротехніки.
У Новомосковському районі вночі зафіксовано два "Прильоти". За словами глави ОВВА, ракети сильно понівечили об'єкт громадської інфраструктури і дачні будинки. Постраждалих немає.
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