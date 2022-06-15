Ворог обстріляв касетними боєприпасами з "Ураганів" Криворізький район. Удари наносилися по житлових кварталах Апостолівської громади.

Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської ОВВА Валентин Резніченко.

Попередньо, в Апостоловому загинули четверо чоловіків, один поранений. Він перебуває в лікарні. В результаті обстрілу пошкоджені більш як десять житлових будинків і лікарня. Територія обстрілу засипана касетними боєприпасами. Працюють піротехніки.

У Новомосковському районі вночі зафіксовано два "Прильоти". За словами глави ОВВА, ракети сильно понівечили об'єкт громадської інфраструктури і дачні будинки. Постраждалих немає.