Окупанти відкрили порт у Херсоні [ Редагувати ]
В окупованому Херсоні російські загарбники поновили роботу порту.
"Херсонський морський торговельний порт відновив роботу і готується до перевалки вантажів", - пише видання з посиланням на окупаційну "адміністрацію" Херсона.
За даними ЗМІ, наразі вже відновлюється інфраструктура порту, проводиться ремонт, триває підготовка до відновлення "повноцінної роботи".
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