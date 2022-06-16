Погода на 16 червня: що чекає українців [ Редагувати ]
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Невелике похолодання прийде в Україну вже сьогодні, 16 червня. У більшості регіонів буде сухо, проте на сході очікуються короткочасні дощі.
За даними синоптиків, сьогодні вдень дощі пройдуть у Харківській, Луганській та Донецькій областях. На решті території сухо, можлива мінлива хмарність. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю до 5-10 м/с.
При цьому у всіх областях прогнозується спад температур на 3-5 градусів.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +10 +12, вдень +22 +25 градусів;
- на заході вночі +7 +10 градусів, а вдень +21 +24;
- у східних областях вночі +12 +14, вдень +23 +25 градус;
- на півдні країни вночі +12 +15 градусів, а вдень +24 +27;
- у центральних областях вночі +11 +13, вдень +23 +26 градусів
Сьогодні в столиці та області без опадів. Небо час від часу буде затягувати хмарами. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +9 +13, а вдень +23 +26 градусів.
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