Британський уряд шукає шляхи звільнення двох своїх громадян з полону "ДНР"

У так званій ДНР двох британців та марокканця, які воювали на боці України, засудили до страти. І такий вирок, не за військові злочини, а саме за участь у війні. На зухвалість такого "фіктивного суду" вже відреагували в Сполучених Штатах.