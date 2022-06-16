У Києві "замінували" будівлю апеляційного суду [ Редагувати ]
У четвер, 16 червня, у Києві надійшло повідомлення про мінування приміщення Київського апелляційного суду. Про це повідомляє пресслужба суду.
Зараз там проводиться евакуація людей.
16 червня 2022 року надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду. Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу з проведення правоохоронними органами необхідних дій. Проводиться евакуація працівників і відвідувачів.
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