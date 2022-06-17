ЗМІ показали масове поховання мирних жителів у Лисичанську [ Редагувати ]
У місті Лисичанськ Луганської області, де тривають активні обстріли, тіла мирних жителів поховають у братській могилі. Вони загинули від атак російських окупантів.
Про це повідомляє The New York Times.
Масове поховання знаходиться на околиці Лисичанська, яку контролюють українські захисники. Могила являє собою довгу незакопану траншею. За словами військових, в ній знаходяться тіла 300 осіб, які загинули в результаті обстрілу в Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному за останні місяці.
У братській могилі знаходяться тіла мирних жителів, які не мають родичів, що могли б забрати і поховати їх. Українські захисники пояснили, що траншею не можуть засипати, оскільки техніка спрямована на спорудження окопів.
nytimes.com
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