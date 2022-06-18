ЗСУ збили дві крилаті ракети над Одеською областю - ОВА [ Редагувати ]
Вночі, 18 червня, ЗСУ збили дві російські крилаті ракети над Одеською областю. Про це повідомляє прес-секретар Одеської ОВА Сергій Братчук під час відеозвернення.
Вночі над Одеською областю було збито дві крилаті ракети.
За його словами, ворожі ракети були випущені з території тимчасово окупованого Криму.
При цьому, як інформують в ОК "Південь", ворог атакував Одеську область двома крилатими ракетами "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу.
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