Вночі, 18 червня, ЗСУ збили дві російські крилаті ракети над Одеською областю. Про це повідомляє прес-секретар Одеської ОВА Сергій Братчук під час відеозвернення.

Вночі над Одеською областю було збито дві крилаті ракети.

За його словами, ворожі ракети були випущені з території тимчасово окупованого Криму.

При цьому, як інформують в ОК "Південь", ворог атакував Одеську область двома крилатими ракетами "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу.