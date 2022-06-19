В Запорізькій області окупанти погрожують стратою за опір - голова ОВА [ Редагувати ]
В деяких районах Запорізької області окупаційні війська погрожують стратою за опір. Про це заявив голова Запорізької ОВВА Олександр Старух, повідомляється в Telegram голови Військової адміністрації.
Водночас запорізькі партизани продовжують боротися проти загарбників.
Окупанти намагаються залякати місцеве населення і придушити будь-який рух опору шляхом введення смертної кари. Але українські партизани продовжать чинити опір. У той же час, окупаційні війська не залишають спроб боротьби між собою за владу і фінанси.
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