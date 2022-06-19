У ніч на неділю, 19 червня, російські військові обстріляли Сумську області. Обстріл вівся з території росії.

Про це повідомляє ОК "Південь" в Telegram.

Спостерігачі зафіксували з 03:53 до 04:40 13 вибухів у напрямку Середина-Буда з території росії.

"Обстріл вівся з міномета, попередньо 120 мм калібру. Втрат серед особового складу і техніки немає", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу пошкоджено близько 10 приватних будинків і господарських будівель.