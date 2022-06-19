Війська рф завдали ракетних ударів по Одеській області [ Редагувати ]
У неділю вночі, 19 червня, російські військові завдали ракетних ударів по Одеській області. ЗСУ вдалося збити ракети над регіоном.
Про це повідомляє прессекретар Одеської ОВВА Сергій Братчук в Telegram.
"Вночі рашисти атакували двома ракетами Одеську область. Наші сили ППО "минули" ворожий удар", - написав він.
Братчук додав, що ракети типу "Онікс" були випущені з території тимчасово окупованого Криму.
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