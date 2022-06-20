Окупанти вдарили з артилерії по Криворізькому району [ Редагувати ]
Вночі на понеділок, 20 червня, окупанти відкрили вогонь по Криворізькому району в Дніпропетровській області. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.
Окупанти застосували артилерію.
У Великій Костромці згорів будинок. Люди не постраждали.
В Новомосковському районі рятувальники другу добу продовжують боротися з пожежею, що сталася через ракетну атаку.
В інших районах області в цю хвилину спокійно, зазначив Резніченко.
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