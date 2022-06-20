Вночі на понеділок, 20 червня, окупанти відкрили вогонь по Криворізькому району в Дніпропетровській області. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

Окупанти застосували артилерію.

У Великій Костромці згорів будинок. Люди не постраждали.

В Новомосковському районі рятувальники другу добу продовжують боротися з пожежею, що сталася через ракетну атаку.

В інших районах області в цю хвилину спокійно, зазначив Резніченко.