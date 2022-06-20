Жителів Полтавської області попередили про вибухи [ Редагувати ]
У понеділок, 20 червня, в Полтавській області проходять навчальні стрільби в Миргородській громаді. Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.
Жителів просять зберігати спокій.
Сьогодні, 20 червня, навчальні стрільби в Миргородській громаді. Якщо ви почуєте звуки пострілів або вибухів, зберігайте спокій. Все буде Україна.
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