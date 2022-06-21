На пляжі в Одеській області здетонувала міна [ Редагувати ]
Фото: міна в морі / Укрінформ
На пляжі в Одеській області здетонувала морська російська міна. Вибухова хвиля вибила кілька вікон і пошкодила ролети будиночка для відпочиваючих.
Про це повідомляє "Думська".
Міну прибило до берега в районі однієї з баз відпочинку в Сичавці.
Постраждалих через детонування міни немає.
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