Російські військові обстріляли Часовий Яр в Донецькій області. Одна людина загинула, ще 11 отримали поранення, серед них діти.

Про це повідомляє в Facebook начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Повідомляється, що армія рф обстріляла пляж на озері Золота Рибка в межах міста. За попередньою інформацією, противник використовував касетні снаряди.

"Шестеро поранених дітей - наслідок вчорашнього обстрілу Часового Яру ... Всього в результаті обстрілу загинула 1 людина (мама двох дітей), 11 отримали поранення", - розповів Кириленко.