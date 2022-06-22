Окупанти вдарили по пляжу з дітьми на Донбасі: багато постраждалих [ Редагувати ]
Російські військові обстріляли Часовий Яр в Донецькій області. Одна людина загинула, ще 11 отримали поранення, серед них діти.
Про це повідомляє в Facebook начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Повідомляється, що армія рф обстріляла пляж на озері Золота Рибка в межах міста. За попередньою інформацією, противник використовував касетні снаряди.
"Шестеро поранених дітей - наслідок вчорашнього обстрілу Часового Яру ... Всього в результаті обстрілу загинула 1 людина (мама двох дітей), 11 отримали поранення", - розповів Кириленко.
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