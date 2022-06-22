Після хвилі репостів про розслідування видання InformNapalm про те, як "сірий кардинал" КРАІЛ Борис Баум пролобіював отримання букмекерською корпорацією з російським корінням 1XBet ліцензії на букмекерську діяльність в Україні в розпал російсько-української війни, у телеграм-каналах почалася масова зачистка повідомлень про це, пише УНН.

Повідомлення "загадковим чином" зникли у таких рейтингових тг-каналах, як "Україна Online Новини", "Інсайдер UA", Perepichka News, "Адвокат Права".

Зауважимо, що пости до їхнього видалення набирали чимало переглядів і посилання на них досі пересилають у соціальних мережах, але за ними вже повідомлення не доступні.

Ці повідомлення вже не доступні на каналах, де були опубліковані.

Як повідомило джерело на PR-ринку, агенти персон, зацікавлених у погашенні галасу, домовляються про зняття публікацій та проплачують авансом "блок" на місяць - тобто без згадки у негативному ключі нічого щодо цієї історії.

Ситуація вкрай схожа на скандал із нардепом від "Слуги Народу" Олександром Трухіним. Нагадаємо, у серпні 2021-го сталася ДТП за участю нардепа. Тоді постраждало 6 людей, і низка ЗМІ опублікувала новини, з інформацією про те, що за кермом авто був Трухін. Через деякий час ці новини було видалено, що не залишилося непоміченим.

Сам Трухін прославився після витоку відео, де він у розмові з поліцейським пропонує "вирішити питання" і каже: "Давай я тихенько в ліс піду".

Незважаючи на невиразну позицію правоохоронців, суспільство впевнене в тому, що влада намагається зам'яти цю справу.

Наразі ж пролунали не менш серйозні звинувачення: згідно з розслідуванням, Борис Баум пов'язаний зі спецпредставником володимира путіна і багато років пропрацював у нього в українському енергохолдингу. І повідомлення про те, як він вимагає видачі ліцензії букмекерської корпорації з країни-агресора, зникають з мережі, як і у випадку з Трухіним.