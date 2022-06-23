Гаубиці вже в Україні, а комплекс протиповітряної оборони - на підході. Німці - вперше від початку війни - оприлюднили перелік своєї військової допомоги Україні. Чому саме зараз? І на що можуть розраховувати українські військові - розкаже Тетяна Логунова.

Більше жодних секретів, кулуарних обіцянок та недомовок. Німеччина, яку місяцями критикували за недостатню військову допомогу Україні, вирішила виправитись. І вперше оприлюднила список озброєнь, які вже передала і ще планує передати Києву. Причому, з'явився він не абиде, а на офіційному сайті уряду.

Перелік наданої військової допомоги - чималий. Тут майже три тисячі ПЗРК "Стріла", півтисячі протиповітряних ракет "Стінгер" і 15 тисяч протитанкових мін. А ще 30 бронемашин, 16 мільйонів патронів, 100 тисяч ручних гранат і - нарешті - сім самохідних артилерійських гаубиць 2000. Надходження цього виду озброєнь вже підтвердила і українська сторона.

Передати Україні ці надсучасні артилерійські системи німці пообіцяли ще понад місяць тому. Але процес трохи затягнувся. Через тренінг українських військових. Групу артилеристів спеціально запросили до Німеччини, де понад місяць вони вчилися управляти гаубицями та, за потреби, ремонтувати техніку.

Список допомоги, яку Німеччина зобов'язується надати найближчим часом, ще більш довгий та "смачний". Офіційний Берлін обіцяє: розвідувальні дрони, системи дистанційного розмінування, самохідні артилерійські установки "Гепард", бронетранспортери та комплекс протиповітряної оборони Iris-Т - він може захистити від ворожих ракетних обстрілів велике українське місто.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

Україна просила нас надсилати, в першу чергу, сучасні системи. Що ми зараз і робимо. Ми збираємося надати Україні комплекс протиповітряної оборони. І ви знову скажете - на це знадобиться час! Так, знадобиться, тому що це найсучасніша система, яка в нас є. Цей комплекс взагалі призначався іншій країні. І ми переконали її відмовитися на користь України.

Підтримувати Україну обіцяє і канцлер Шольц, який днями повернувся з Києва. Робитимуть це стільки, скільки буде потрібно.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Європа та західні демократії ніколи не змиряться з цим жорстоким нападом на Україну. Київ повинен бути в змозі захистити себе від агресії. Ми й надалі підтримуватимемо Україну, в тому числі й зброєю. Допоки вона потребуватиме нашої допомоги.

А ще Шольц вкотре заявив, що підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. І пообіцяв переконати в правильності цього рішення держави, що вагаються. Хоча з Брюсселя повідомляють - таких вже не залишилося.