Українські військові б'ють окупантів, накриваючи нищівним вогнем. Ті навіть відмовляються ставати в стрій.

Про це повідомляє Головне управління розвідки, яке перехопило нову розмову окупантів так званої "ДНР".

За словами окупанта, їхній підрозділ ЗСУ "розбили в пух і прах". Велика кількість поранених та загиблих.

"Зранку як почали є… (обстрілювати) до 12 дня. Хоч би раз підтримали! Не знаю, зараз буде вирішуватися питання. Ми всі пішли у відмову. Більше нікуди ніхто. З мінометів, з чого тільки не крили. На евакуацію сказали, а потім приїхали - а чого позиції залишили? Нехай вертаються. Та йдіть ви на… (геть). Вам треба, ви й вертайтеся", - каже він.

ЗСУ раптово нападають на них, застигаючи зненацька.

"Вони ні з того ні з сього зайшли, просто оточили і як дали пиз… (прочуханки). Просили по рації, тупо х… забили (зневажили). Кинули через… А потім - та вертайтеся! Там нікого нема. А пацани там неподалік були, росіяни звідти на ногах вй… (тікали). Комбат наш російський, не довезли. Хороший хлопець. Тільки 30 відзначили", - додає він.