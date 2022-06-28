Російські сили вторгнення все більше виснажуються - британська розвідка [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Росія виставила основні частини шести різних армій, але домоглася лише тактичного успіху під Сєвєродонецьком. Російські збройні сили все більше виснажуються.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
Як зазначається у зведенні, українські сили продовжують зміцнювати свої позиції на височині в місті Лисичанськ після відходу від Сєвєродонецька. Українські сили продовжують успішні удари в тилу росіян, руйнуючи систему командування і контроль росії.
У Міноборони Британії повідомили, що з 24 по 26 червня росія завдала надзвичайно інтенсивних ударів по території України з використанням ракет великої дальності. Ця зброя, швидше за все, включала радянські ракети as-4 KITCHEN і більш сучасні ракети AS-23a KODIAK, випущені як з білоруського, так і з російського повітряного простору.
"Ця зброя була розроблена для ураження цілей, що мають стратегічне значення, але Росія продовжує використовувати її у великих кількостях для отримання тактичної переваги", - йдеться в повідомленні.
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