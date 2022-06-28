"росія має бути визнана державою – спонсором тероризму" - Зеленський [ Редагувати ]
У вівторок, 28 червня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що бити ракетами по цивільних об'єктах можуть лише абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі.
І це не помилкові влучання ракет у дитсадки, школи, ТРЦ, житлові будинки, це прораховані удари окупантів. росія має бути визнана державою – спонсором тероризму. Світ здатний, а отже, повинен зупинити російський терор.
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