У Києві на перетині проспекту Науки і Стратегічного шосе провалився асфальт. Рух транспорту обмежено, там вже працюють комунальники. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Провал асфальтового покриття стався через аварію на водопровідній мережі (трубопроводі діаметром 200 мм) на перетині просп. Науки і Стратегічного шосе.

На місці працюють аварійні бригади "Київводоканалу".