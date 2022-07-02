Транзит газу через Україну впав до історичного мінімуму [ Редагувати ]
Місячні обсяги транзиту газу через українську ГТС впали історичного мінімуму з 1991 року. Про це повідомляє пресслужба Оператора ГТС України.
У червні вони становили 1,25 млрд кубометрів.
"Газпром" використав лише 38% від заброньованих потужностей (3,29 млрд куб м) за довгостроковим контрактом.
Внаслідок маніпулятивних дій "Газпрому", з початку червня ціни на газ у Європі зросли на майже 42%. Кремль застосовує агресію не лише у військовому вимірі: намагання зірвати опалювальний сезон в Європі - це приклад справжньої гібридної війни.
За даними "Оператора ГТС України", "Газпром" й надалі не використовує заброньовані та оплачені потужності на точці входу "Суджа", що становлять 77,2 млн кубометрів на добу.
Також російський монополіст не скористався можливістю переносу потужностей ГВС "Сохранівка" та не бере участі в аукціонах з бронювання потужностей.
У купі з обмеженням транзиту газопроводом "Північний потік-1", це призводить до "осушення" газового ринку ЄС та зростання цін.
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