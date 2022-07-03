Ракетний удар по Харкову: з'явилися перші фото наслідків [ Редагувати ]
Через ранкові ракетні удари по Харкову постраждала мирна жителька, пошкоджені будинок та школа. Опубліковані фото наслідків ворожих прильотів.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 3 липня о 04:00 ранку російські військові здійснили ракетний удар по Новобаварському району м. Харкова.
"Ворожа ракета влучила на територію приватного будинку, отримала поранення власниця - 54-річна жінка. Крім того, пошкоджено будівлю школи, розташованої поруч. Глибина воронки складає 6 метрів, ширина - 10", - йдеться в повідомленні.
Вже розпочато справу в кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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