В Україні сьогодні майже по всій території погода буде сухою. Вдень спека вдарить до +36.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, 4 липня буде малохмарно, без опадів. Лише вночі у Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +15 +17, вдень +29 +32 градуси;

на заході вночі +14 +16 градусів, а вдень +28 +36;

у східних областях вночі +15 +17, вдень +29 +31 градус;

на півдні країни вночі +15 +18 градусів, а вдень +30 +32;

у центральних областях вночі +15 +17, вдень +29 +32 градуси.

У Києві без опадів. Вітер змінних напрямків, слабкий. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень сягнуть +30 +32.