Мирні громадяни підірвалися на снаряді у Дніпропетровській області [ Редагувати ]
Недалеко від Інгульця Дніпропетровської області під час польових робіт місцеві жителі підірвалися на касетному снаряді. Про це повідомляє голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк під час брифінгу.
Одна людина загинула.
Ще одна госпіталізована з численними осколковими пораненнями.
Місцеві жителі поблизу Інгульця на польових роботах вибухнули на залишках касетних снарядів. Один загинув, один з численними осколковими пораненнями доставлений в лікарню. Це говорить про те, що ворог продовжує використовувати заборонені касетні снаряди, які не розриваються відразу.
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