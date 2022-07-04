Недалеко від Інгульця Дніпропетровської області під час польових робіт місцеві жителі підірвалися на касетному снаряді. Про це повідомляє голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк під час брифінгу.

Одна людина загинула.

Ще одна госпіталізована з численними осколковими пораненнями.