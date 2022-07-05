Сотні людей без світла та води. І мова не про окуповані чи прифронтові міста. А про столицю та її околиці. Попри воєнний стан людям відключають комунальні послуги. Як таке може бути й до чого тут забудовники - з'ясовувала моя колега - Лілія Налягака.

І така ситуація в усьому житловому комплексі. Ці три висотки - розташовані у місті Вишгород, під Києвом. Попри воєнний стан, близько півтисячі мешканців залишилися і без електроенергії, і без водопостачання.

Дмитро, мешканець Вишгорода:

У нас є діти в будинку, які мають приймати ванну, мають вчитися, ми сьогодні були на засіданні міської ради, на жаль ні наш мер, ні застройщик відповіді нам ніякої не надають.

Електропостачання будинки отримують за тимчасовою схемою, як будмайданчик. І хоча дім здали в експлуатацію ще 2018 року, забудовник не підготував усі мережі. Як наслідок - тарифи на світло у висотках комерційні - чотири з половиною гривні за кіловат. Усі ці роки мешканці будинку платили, як побутові споживачі - 1,68 грн. А різницю зобов'язався компенсувати забудовник. Але після початку повномасштабної війни - підприємець відмовився платити й все переклав на людей.

Олег, мешканець Вишгорода:

Після того, як нам заявили про тариф, багато людей без роботи - не всі в змозі платити такий тариф.

Таким чином - з'явився борг, тож електропостачальник просто відключив людям світло.

Воєнний стан, я не заробляю, з початку війни я не заробив жодної копійки!

А це забудовник житлового комплексу - Максим Калінкін. Заявляє - у всьому винен оператор системи розподілу електричної енергії, який не хоче підключити будинки до постійної схеми електропостачання. Тоді б людям не нараховували завищений тариф.

А ви свої технічні зобов'язання всі виконали? - І фінансові і технічні. - А у вас є акти, підтвердження? - Так. - Можете показати? - Ні, це конфіденційна інформація.

Документи не показує, але заявляє - вже давно заплатив енергетичній компанії гроші, щоб та встановила електричну підстанцію для будинків. Щоправда, схема оплати якась заплутана.

Я вам можу сказати, що по цьому об'єкту гроші у них на рахунках були з 2016 року ще. - Тобто шість років не підключали?

Максим Калінкін, забудовник:

Ну це були кошти сплачені за реконструкцію інших підстанцій і сказали нам ці кошти залишають за вами й на наступні ваші об'єкти. Ці кошти будуть зараховані на наступні ваші технічні умови.

Де ділися гроші не зрозуміло. Бо у відповідь на наш журналістський запит ДТЕК Київські регіональні електромережі повідомили, що забудовник не здійснив плату за будівельно-монтажні роботи.

Кристина Ненно, експертка у сфері ЖКГ:

Фактично люди стали заручниками такої ситуації й несвоєчасних виконань забудовника у частині підключення і виконання технічних умов для постійного електропостачання.

І таких забудовників в Україні повно. Тільки в Києві та області - понад 500 багатоповерхівок, де вже живуть люди, отримують світло як будмайданчик - розповідає експертка у сфері ЖКГ Кристина Ненно. А це означає, що на усі ці багатоповерхівки не поширюється постанова Кабінету міністрів України, яка забороняє припинення надання житлово-комунальних послуг населенню у воєнний час. І в столиці вже починають відключати такі багатоповерхівки від світла.

На сьогодні всі ці житлові комплекти мають договір з забудовником, як прибутковою організацією, у них немає прямих договорів між споживачами й надавачами комунальних послуг.

Єдиний вихід для мешканців таких будинків - звертатися до електропостачальника і просити підписати окремий договір.

Кристина Ненно, експертка у сфері ЖКГ:

Якщо у них є ОСББ чи управляюча компанія, безпосередньо звернутися до постачальника електричної енергії з проханням, що ми не є комерційною організацію, ми є побутовими споживачами і у зв'язку з воєнним станом немає змоги сплачувати подвійний, а то й місцями потрійний тариф. Тому просимо вас укласти окремий договір. Але тут є ще момент - будь-який договір може бути укладений будь-то з фізичною особою чи юридичною особою, тому якщо немає ОСББ чи управ. компанії, можна створити якусь громадську організацію.

Щоправда, такий договір тимчасовий. Забудовнику все одно доведеться виконати всі технічні умови для електропостачання.

У мене люди чекають, все, дякую, до побачення!

Електропостачання в багатоповерхівках вже відновили. Та чи на довго?