Гроза, град та сильні пориви вітру: на Київ насувається буря [ Редагувати ]
У середу, 6 липня, у Києві погіршиться погода. Очікуються гроза, град та сильні пориви вітру. Про це повідомляється на сайті КМДА.
Удень 6 липня у столиці очікуються гроза, в окремих районах град та шквали вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що міські служби готуються до погіршення погодних умов.
В КМДА дали основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
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