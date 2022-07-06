У середу, 6 липня, у Києві погіршиться погода. Очікуються гроза, град та сильні пориви вітру. Про це повідомляється на сайті КМДА.

Удень 6 липня у столиці очікуються гроза, в окремих районах град та шквали вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що міські служби готуються до погіршення погодних умов.

В КМДА дали основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру: