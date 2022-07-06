На окупованому Запоріжжі російським воякам через масове пияцтво заборонили продаж алкоголю [ Редагувати ]
Російські військові масово пиячать на окупованих територіях Запорізької області. Ситуація настільки ускладнилася, що була змушена втрутитись військове керівництво та окупаційна влада. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.
Особовий склад підрозділів окупаційної армії, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, відзначається масове зловживання алкогольними напоями.
Це призводить до численних порушень дисципліни та серйозних правопорушень. Почастішали випадки залишення місць несення служби; перебування на вогневих позиціях у нетверезому стані; порушення правил користування стрілецькою зброєю; ДТП за участю військовослужбовців у нетверезому стані.
В ситуацію вимушені втрутитись керівництво комендатури військ росгвардії РФ і так звана "військово-цивільна адміністрація" Михайлівської громади на чолі з місцевим колаборантом Іваном Сушко (до війни був професійним дідом Морозом та ведучим на весіллях).
Аби взяти ситуацію під контроль, на територіях Михайлівської та Роздольської громад заборонили продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям РФ. Тепер їм не дозволяється вживати навіть пиво.
Нагадаємо, що на початку липня в Запорізькій області окупанти влаштували перестрілку між собою: 4 загиблих, 10 поранені.
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