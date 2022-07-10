Чому росіяни так прагнуть вперед - у минуле?

Уперед... у минуле. Це, якщо коротко, про політичний та стратегічний курс російської федерації. Там країну буквально "затягує" ностальгія за Радянським Союзом: у магазинах уже зникає американська Кока-Кола, а на автомобільних заводах планують випускати... "Москвичі".

Втім, самих росіян це, схоже, геть не бентежить! Бо самі вони не проти повернутися до СРСР. Тож, чому населення РФіЇ так хоче "відмотати" історію назад? Богдан Вербицький - детально.

Гостинно розкрилися двері сорока нових багатоповерхових будинків.

Санаторий Донбасс - место отдыха шахтёров Украины и Сибири.

Сумуєте? Бо росіяни - дуже!

Если бы у вас была возможность вернуться в Советский Союз, вы бы это сделали? - Сделала. Смело говорю.

І в Росії мрію цієї жіночки теж "сміливо" втілюють в життя: гімн - повернули, а зараз - повертають і "Москвичі". Але чому росіяни так прагнуть вперед - у минуле?

Богдан Вербицький, кореспондент:

Совок. Річ в побуті вкрай необхідна. Підмести, поприбирати, викинути сміття… А ще - це символ! Чому саме так? Існує декілька варіантів: від громадянства СРСР - «советского», до сленгу «советский оккупант» - совок.

Загалом, цей нехитрий предмет уособлює все, що пов'язано з нашим червоним минулим. Минулим, в яке нас намагаються затягнути. Минулим, яке для росіян є справжнім фетишем.

Окупована Нова Каховка. Тільки-но у місто зайшли росіяни, першим ділом - повернути Леніна! А ще - повісити червоний прапор. Тобто - "відмотати" час назад. От, приміром, площу Свободи в Маріуполі вже назвали площею кого? Правильно, того ж таки Леніна!

Олексій Якубін, політолог:

І це при тому, що Путін критикує Леніна. Хахаха. Я думаю. Що тут дві причини: перша - пов'язана з тим, що вони думають. Що частина населення України має ностальгію не за росією. А за Радянським Союзом. А другий показник - це те, що у них самих немає планів, а що вони далі будуть робити з цими окупованими територіями?

Микола Давидюк, політолог:

Російський прапор не справляється з ідеологією. Плюс для більшості цих територій він чужий. І він не тригерить людям, він їх не манить, він їм не подобається.

Росіяни лише прапорами - не обмежуються. На деокупованій Київщині знайшли тисячі бланківрадянських паспортів.

Артем Дехтяренко, речник СБУ:

Усіх жителів хотіли взяти на облік і в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР.

Бо в Кремлі орієнтуються на настрої росіян щодо совка. А у Федерації - СРСР... люблять!

Вы бы хотели вернуться в Совесткий Союз? - Хотела бы. - А почему? - Ну потому что было хорошо. Ну мы жили... ну вот от души! Так хорошо!

Ну скорее всего да. - Почему? - Ну потому что там было хорошо. - Так вы же не помните этого времени. - Ну зато я много слышала о нём. - А кто вам рассказывал? - Родители мои.

І ці розповіді бажано весь час ілюструвати.

Микола Давидюк, політолог:

Показують фільми старі, використовують сентименти. Повністю управляють поняттям молодості і політичного повернення.

- Сеня, а ты Софи Лорен видел? - М-м. - А кока-колу пил?- Мг. - Ну и как?

До речі, колу трепер росіяни зможуть знову пити лише за кордоном! Тому повернення в Радянський Союз - офіційно розпочато!

Микола Давидюк, політичний експерт :

Для старшого покоління - це повернення в молодість. Для молоді це повернення в якусь таку ефімерну соціалістичну історію, де все було, де все було дешево, де ні про що не треба було турбуватися і все падало з неба.

Олексій Якубін, політолог:

У багатьох людей реальна пам'ять про те, яким був Радянський Союз, особливо в останні роки, ну вона стерлась. Люди пам'ятають, що була на такому побутовому рівні соціальна захищеність. Вони забули про деталі, вони вже не пам'ятають що таке дефіцит, про бюрократизм.

За опитуваннями 2020-го, 75 відсотків росіян вважають СРСР - найуспішнішим часом в історії росії. А 66 процентів - шкодують про розпад. Серед них, звісно що, і він!

володимир путін, президент російської федерації :

Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа, оно стало настоящей драмой.

І для Путіна СРСР - це інструмент впливу на росіян. І впливати він почав ще в 99-му, тільки-но зайшов у Кремль. Почав із символічного - повернув гімн.

володимир путін, президент російської федерації :

Нужно было, чтобы люди поняли что у них ещё не всё отняли. Почему вы думаете, что мы должны жить не с этой музыкой, а с другой? Почему, слушая музыку Александрова, мы можем думать не о лагерях, а о победах во Второй Мировой войне?

1999 рік. Кадри відзняті режисером Віталієм Манським. Тоді Путін наче виправдовується, чому старий гімн повернув.

До речі, Друга світова для диктатора теж інструмент.

Олексій Якубін, політолог:

Бо він знає, що вони у населення можуть викликати, ну наприклад в російського населення, позитивні емоції.

- Это называется гимнастёрка. - Гимнастёрка? - Да, твои прадеды в этом воевали. Они такие серьёзные становятся. Наряжать младенцев в гимнастёрки, делать коляски в виде танков.

Ще одна причина - бажання росіян повернутися в СРСР - соціальна захищеність. Мовляв, і квартиру давали, і медицина була безкоштовна, і навчання... Але є одне "але"...

Микола Давидюк, політичний експерт:

Путін - це спецслужбіст, це розвідник. Тому це його сильна сторона. І замість ковбаси по 2.20 буде чекати ГУЛАГ, Соловки і їх буде чекати тотальна сліжка, тюрьми, суди-тройки. Те, що путін робить сьогодні в росії, як він знущається над населенням. Як він нападає на сусідні країни - це ж говорить про ось ця вже пізня, затхла історія Радянського Союзу.

А значить до початку розпаду країни залишилося недовго... Чи всі росіяни прагнуть повернутися назад - в Союз? - Вочевидь, ні. Але поки більшість таки хоче йти вперед - у тоталітарне минуле - під червоними прапорами.