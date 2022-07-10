росіяни обстріляли Дніпропетровську область: влучили в будинок [ Редагувати ]
Російські військові вдень неділі, 10 липня, обстріляли з РСЗВ Великомихайлівську громаду Синельниківського району Дніпропетровської області.
Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.
"Агресор ударив з РСЗВ по Великомихайлівській громаді. На подвір’ї приватного будинку сталася пожежа, яку вже загасили", - йдеться в повідомленні.
Як додають в ОВА, обійшлося без постраждалих.
Рятувальники просять жителів не переміщуватися по селу, доки не обстежать територію.
по темі
В результаті нічних обстрілів в Донецькій області зруйновано будівлю місцевої адміністрації в Соледарі
Після ракетного удару по житловому будинку в Часовом Яру 15 людей загинули, ще з кількома людьми, що й досі залишаються під завалами, рятувальники тримають зв’язок
У росії прийняли рішення не обмінювати українських військовополонених
Лідери країн G7 ("Велика сімка") закликають Китай натиснути на російську федерацію, щоб та припинила війну проти України
Під рязанню у росії впав військово-транспортний літак Іл-76