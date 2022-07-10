Російські війська застрягли в районі Білогорівки на Луганщині через знищені склади з боєприпасами. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Застрягли російські війська в районі Білогорівки, швидше за все, це завдяки нашим захисникам, які дають гідну відсіч. Плюс хороша робота наших артилеристів, які знищили за останні декілька днів велику кількість артилерійських складів, тому логістика дуже погана у росіян з підвезенням боєприпасів.

За словами очільника Луганщини, з боку росіян зменшується кількість ворожих обстрілів.

Вони без артилерії не можуть жодного метра пройти.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, українські захисники відбили російську розвідку боєм на Слов’янському напрямку.