Зеленський наказав деокупувати південь України [ Редагувати ]
Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про те, що підготовка до деокупації півдня України від російських окупантів триває з 24 лютого. Українські військові готові до звільнення і просуваються до мети.
Про це вона сказала під час брифінгу.
Ми готові до звільнення і просуваємося і щодня робимо цю роботу. Те, що воно буде більше відповідати очікуванням населення, звичайно, з отриманням, посиленням наших потужностей на артилерійському напрямку, це буде більш динамічно. Але давайте тримати режим "тиші", який нам потрібно, щоб виконати свою роботу.
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