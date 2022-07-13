Сьогодні НАТО не порушує питання членства України. Альянс сконцентрований на військові допомозі нашим бійцям у війні проти росії.

Про це повідомляє генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільного засідання комітетів з оборони та зовнішньої політики Європарламенту.

"Наразі зусилля сконцентровані на наданні допомоги Україні, щоб вона зберегла свою незалежність. Це головне зараз, а не членство в НАТО", - заявив Столтенберг.