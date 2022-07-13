НАТО сконцентровано на військовій допомозі Україні, а не на її вступу - Столтенберг [ Редагувати ]
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Сьогодні НАТО не порушує питання членства України. Альянс сконцентрований на військові допомозі нашим бійцям у війні проти росії.
Про це повідомляє генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільного засідання комітетів з оборони та зовнішньої політики Європарламенту.
"Наразі зусилля сконцентровані на наданні допомоги Україні, щоб вона зберегла свою незалежність. Це головне зараз, а не членство в НАТО", - заявив Столтенберг.
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