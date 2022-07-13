У Херсоні отруїли колаборанта Сальдо - соцмережі [ Редагувати ]
"Глава" окупаційної адміністрації Херсона колаборант Володимир Сальдо у тяжкому стані перебуває в лікарні через отруєння. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Про госпіталізацію зрадника пише і народний депутат Олексій Гончаренко.
За моїми даними, херсонського колаборанта Сальдо госпіталізовано у важкому стані. Чекаємо на деталі!
Інформація про госпіталізацію Сальдо поки що не підтверджена. Водночас в окупаційній "адміністрації" Херсона спростовують інформацію про замах на нього, сам зрадник поки що мовчить.
Минулого місяця повідомлялося про підрив автомобіля Сальдо. Сам він тоді, на жаль, не постраждав.
Нагадаємо, що мера-зрадника Куп’янська на Харківщині арештували росіяни.
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