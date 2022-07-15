Обстріл Харкова: з'явилися фото руйнувань [ Редагувати ]
Вночі 15 липня окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Харкова. Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Харківської ОДА Олега Синєгубова.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Близько о 3:00 дві ракети влучили по територіях навчальних закладів у Холодногірському та Індустріальному районах Харкова.
Вибухом пошкоджено фасад будівлі закладу, вибиті вікна, зруйновані трамвайні колії навпроти навчального корпусу (Холодногірського району, - ред.).
Поруч з місцями влучання ракет не було жодної військової інфраструктури.
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