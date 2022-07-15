З окупованої Херсонщини та Запоріжжя загарбники виселятимуть українських патріотів [ Редагувати ]
Ватажки окупаційної влади Херсонської та Запорізької областей підписали "укази", які передбачають примусове виселення з захоплених росіянами районів за "екстремістську діяльність".
Згідно з "документами", забороняються будь-які прояви "екстремістської діяльності": перешкоджання роботі "адміністрації", соціальних структур та підприємств; дискредитацію окупаційних "органів влади" та збройних сил РФ, поширення "завідомо неправдивої" інформації про них, проведення не погоджених з окупаційною адміністрацією публічних заходів, виготовлення "екстремістських" матеріалів та їх фінансування, а також створення "загрози суспільній безпеці" в інших формах.
Як передає "Интерфакс", "указ", підписаний головою окупаційної адміністрації Херсонщини Володимиром Сальдо передбачає:
К лицам, совершающим действия, указанные в пункте 1 настоящего указа, в качестве меры наказания может быть применено принудительное выдворение за пределы территории Херсонской области. Решение о принудительном выдворении принимается военным комендантом и исполняется в течение 24 часов.
Голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив, що проукраїнських активістів планують "виселяти" на підконтрольну Україні територію.
Чтобы быть гуманными... я подписал указ, благодаря которому мы сможем людей, которые относятся к проукраинской ультраправой структуре, таким как "Правый сектор", чтобы их люди просто не прибили на территории... мы просто будем таких людей выселять за ленточку.
Привозим в Васильевку, где у нас осуществляется пропуск с Украиной, выдаем паспорт - и в один конец. Пожалуйста, дальше едьте себе в Луцк, в Польшу, где вам будет удобнее, там ведите свою деятельность.
Нагадаємо, що у Херсонській та Запорізькій областях окупанти планують провести "референдуми" 11 вересня.
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