Мама 4-річної Лізи, яка загинула у Вінниці, поспілкувалась з італійськими журналістами. Ірина благає світ захистити Україну, бо путін не зупиниться.

Жінка показала фото загиблої доньки та гірко розплакалась. Ірина у розпачі наголосила, що світ просто дивиться, як Україну вбивають. Вона пригадала, скільки разів ми просили допомоги, аби закрити небо.

"Вони вбивають наших дітей, солдатів. Світ має захистити від цього тирана, тому що, якщо не ми, він піде далі та зруйнує все", – додала жінка.

Ірина також розповіла про свої поранення. В неї є важкі травми легень та печінки, а в трахеї був осколок.

Нагадаємо, росіяни запустили 3 ракети у центр Вінниці 14 липня. Це сталось посеред білого дня, коли там було дуже багато людей. Внаслідок удару загинули 23 людини, серед них – троє дітей: 4-річна Ліза та 2 хлопчики.

Ліза в момент удару йшла з мамою на заняття із раннього розвитку. Ракета вбила дівчинку на місці. Мама Ірини 15 липня повідомляла, що донька не знає про смерть Лізи. Спочатку лікарі забороняли їй казати, оскільки жінка могла не витримати.

Медики констатували, що стан Ірини – важкий, але спостерігають позитивну динаміку. Жінці зробили операцію. Її вже відключили від апарату штучної вентиляції легень.