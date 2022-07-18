Ворог вдарив по селищу в Харківській області Джерело: Слово і Діло

Окупанти ввечері обстріляли селище Печеніги Харківської області, є загиблий і поранений.

Про це повідомляє селищний голова Олександр Гусаров.

В результаті обстрілу, за попередньою інформацією, загинув чоловік 1984 року народження і ще одна людина була поранена.

"Обстріли, які сьогодні забрали життя людини, можуть повторитися в будь-який момент. Дуже прошу вас, будьте уважні і обережні, тримайтеся поблизу укриттів або надійних місць захисту від обстрілів", - йдеться в повідомленні.