Ворог вдарив по селищу в Харківській області, є загиблі [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Окупанти ввечері обстріляли селище Печеніги Харківської області, є загиблий і поранений.
Про це повідомляє селищний голова Олександр Гусаров.
В результаті обстрілу, за попередньою інформацією, загинув чоловік 1984 року народження і ще одна людина була поранена.
"Обстріли, які сьогодні забрали життя людини, можуть повторитися в будь-який момент. Дуже прошу вас, будьте уважні і обережні, тримайтеся поблизу укриттів або надійних місць захисту від обстрілів", - йдеться в повідомленні.
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