Скільки вже вийняли акумуляторів з вейпів - майстри не підраховували

Шкідливу звичку палити вони перетворили на користь ЗСУ. У Рівному з електронних сигарет майструють потужні павербанки. Вони здатні заряджати до десяти пристроїв. Автономно працювати можуть впродовж п'яти днів. А ще - дуже прості за технологією і відносно дешеві за собівартістю. Такими пристроями уже активно користуються військові, кажуть прилад - дуже потрібний, адже на фронті не всюди є де підзарядитися. Що то за розробка - бачили мої колеги.

Беремо використану електронну цигарку, розбираємо її верхню і нижню частини та дістаємо важливу складову повербанка - це є батарейка.

Далі елементи живлення сортують за місткістю. Їх обов'язково перевіряють на спецприладі, чи придатні. Ті, які пройшли випробування - беруть в роботу.

Для одного павербанка потрібно 24 елементи живлення. По ємкості вони всі різні. Це від 20 до 25 тисяч ми маємо на виході.

З'єднані між собою батарейки складають в корпус. Його, до слова, друкують на 3D-принтері. Далі - комплектують платою з USB-виходами.

Владислав Демчук, майстер:

Сюда кладеться акумулятори. Я звичайно зараз не вклею, но покажу приблизно. Заливається по кругу клеєм. Виходить приблизно отак - це дає міцність якби саму. Він при падінні не зіжметься. Сама стінка не зіграє і залишиться цілою і далі вставляється плата.

Такий пристрій зможе безперервно працювати п'ять днів, каже Влад. Енергії павербанку має вистачити аби з десяток разів зарядити телефон.

Такі саморобні повербанки достатньо потужні. А ще - надійні - падіння їм не страшні.

Антон Латайчук, організатор виготовлення повербанків:

Ми вже відправили понад 30 павербанків. Чому ми це робимо? Тому, що у військових є потреба, щоб коли вони сидять в полі або на позиціях постійно, щоб гаджети та інші засоби були заряджені.

Та й собівартість такого виробу прийнятна. Деталі на один павербанк обходяться у 200 гривень. Використані електронні цигарки присилають волонтери, або й самі збирають по спеціалізованих магазинах.

Антон Латайчук, організатор виготовлення повербанків:

Є військові, з якими ми спілкуємося з 2014 року. Так само до нас приходили ветерани АТО, які нам допомагали. А є що люди до нас звертаються і беруть повербанки для своїх рідних, які на сьогоднішній день перебувають на сході та півдні України.

Кожен павербанк перед виправлянням на фронт заряджають по максимуму, комплектують дротами. Кажуть, до роботи їх спонукають самі військові, коли присилають відгуки, як працюють в польових умовах їхні пристрої. Як ось в окопі бійці заряджають свої рації.

Цех із виробництва павербанків обладнали у гаражі. Анна - тренерка з тхеквондо, але тут вправляється з ножицями - від'єднує усі непотрібні дроти від акумуляторів. Каже - робота нескладна.

Анна Поляк, волонтерка:

Я думаю, що це громадський обов'язок. Ми повинні допомагати. Якщо ми можемо хоть щось зробить для того, щоб допомогти нашим хлопцям - ми повинні це робити.

Скільки вже вийняли акумуляторів з вейпів - майстри не підраховували. Роблять їх вже понад два місяці. А відколи запрацювала заборона на електронні цигарки у громадських місцях - їх почали збирати ящиками. Сподіваються зробити якомога більше павербанків, щоб кожен військовий був завжди на зв'язку.