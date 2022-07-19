На Закарпатті зібралися волонтери з усієї України - і новачки, і з досвідом. Протягом п'яти днів для них проводитимуть тренінги, як надавати психологічну підтримку та вирішувати правові питання. У Мукачеві учасники відвідали кілька волонтерських центрів. Ділилися досвідом та надихалися роботою. Більше про це розкажуть наші кореспонденти.

Одягнуть, взують, нагодують. Зберуть кошти, знайдуть притулок, і поселять.

Марина - переселенка з Харкова:

Спасибо большое, что нас приютили, за то, что у нас есть.

Волонтери з усієї України з'їхалися на Закарпаття, аби поспілкуватися, обмінятися досвідом та налагодити співпрацю. Серед гостей - і Юлія з Кропивницького.

Юлія - волонтерка з Кропивницького:

Ми займалися гуманітарною допомогою, пошуком продуктів харчування для ВПО, забезпечували продуктами харчування, також Збройним силам деякими там допомагали акамулятири, і турникети.

Андрій Мазан - голова правління "Центр громадянської ініціативи":

Так як військові виснажуються, так само виснажують волонтери, в нас виникла ідея зібрати волонтерів, трошки їх надихнути, трошки перезавантажити. І вот ця ідея в тому, щоб навчити волонтерське суспільство, волонтерську спільноту працювати правильно юридично, без наслідків для себе і ефективно для війська.

Для волонтерів розробили спеціальні лекції та практичні тренінги. Навідалися вони й в один із шелетерів Мукачева. Тут, у колишньому спорткомплексі, владося оселити понад дві тисячі біженців.

Олександр Коцур - волонтер з Мукачева:

Їм немає куда їхати, тому що немає куда вже повернутися.

Та найголовніше завдання волонтерів - налагодити логістику. Адже отримати вантаж від благодійників - це лише половина справи. Довезти його до тих, хто потребує допомоги, - завдання. Марина зі Словʼянська - зараз живе у Львові. Дівчина попри всі труднощі допомагає землякам, які лишилися на Донбасі.

Марина - волонтерка м. Слов'янськ:

Я просто маю можливість обʼєднувати захід і схід. Логістика з перших днів війни не дуже гарною була.

У навчаннях на Закарпатті загалом взяли участь волонтери з двадцяти чотирьох організацій. Люди з досвідом і новачки. Найбільше уваги приділили правовим відносинам та налагодженню зв'язків.

Галина - волонтерка з Ужгорода:

Про свої роботи ділимося своїм досвідом, я можу поділитися досвідом волонтерства з 14-го року. Фінансова грамотність, як правильно запускати роботу громадської організації.

Неля - переселенка з Харкова: