На Закарпатті зібралися волонтери з усієї України: надихалися роботою та ділилися досвідом [ Редагувати ]
На Закарпатті зібралися волонтери з усієї України - і новачки, і з досвідом. Протягом п'яти днів для них проводитимуть тренінги, як надавати психологічну підтримку та вирішувати правові питання. У Мукачеві учасники відвідали кілька волонтерських центрів. Ділилися досвідом та надихалися роботою. Більше про це розкажуть наші кореспонденти.
Одягнуть, взують, нагодують. Зберуть кошти, знайдуть притулок, і поселять.
Марина - переселенка з Харкова:
Спасибо большое, что нас приютили, за то, что у нас есть.
Волонтери з усієї України з'їхалися на Закарпаття, аби поспілкуватися, обмінятися досвідом та налагодити співпрацю. Серед гостей - і Юлія з Кропивницького.
Юлія - волонтерка з Кропивницького:
Ми займалися гуманітарною допомогою, пошуком продуктів харчування для ВПО, забезпечували продуктами харчування, також Збройним силам деякими там допомагали акамулятири, і турникети.
Андрій Мазан - голова правління "Центр громадянської ініціативи":
Так як військові виснажуються, так само виснажують волонтери, в нас виникла ідея зібрати волонтерів, трошки їх надихнути, трошки перезавантажити. І вот ця ідея в тому, щоб навчити волонтерське суспільство, волонтерську спільноту працювати правильно юридично, без наслідків для себе і ефективно для війська.
Для волонтерів розробили спеціальні лекції та практичні тренінги. Навідалися вони й в один із шелетерів Мукачева. Тут, у колишньому спорткомплексі, владося оселити понад дві тисячі біженців.
Олександр Коцур - волонтер з Мукачева:
Їм немає куда їхати, тому що немає куда вже повернутися.
Та найголовніше завдання волонтерів - налагодити логістику. Адже отримати вантаж від благодійників - це лише половина справи. Довезти його до тих, хто потребує допомоги, - завдання. Марина зі Словʼянська - зараз живе у Львові. Дівчина попри всі труднощі допомагає землякам, які лишилися на Донбасі.
Марина - волонтерка м. Слов'янськ:
Я просто маю можливість обʼєднувати захід і схід. Логістика з перших днів війни не дуже гарною була.
У навчаннях на Закарпатті загалом взяли участь волонтери з двадцяти чотирьох організацій. Люди з досвідом і новачки. Найбільше уваги приділили правовим відносинам та налагодженню зв'язків.
Галина - волонтерка з Ужгорода:
Про свої роботи ділимося своїм досвідом, я можу поділитися досвідом волонтерства з 14-го року. Фінансова грамотність, як правильно запускати роботу громадської організації.
Неля - переселенка з Харкова:
Чтоб все не здавались, во-первых, чтоб верили в чудо, потому что это все скоро закончится. Все буде Україна.
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