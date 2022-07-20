Співробітники СБУ, в рамках контрдиверсійної операції, знешкодили чотирьох ворожих агентів у Бахмуті. Про це повідомляє пресслужбу СБУ.

Злочинці встановлювали координати об’єктів міської інфраструктури, а також збирали дані щодо підрозділів ЗСУ в регіоні.

Зазначається, що агенти росії також намагалися отримати установчі дані українських захисників, у тому числі співробітників Служби безпеки.

Ці відомості агресори планували використати для здійснення серії ракетних обстрілів по Бахмуту та вчинення диверсій проти Сил оборони поблизу східного фронту.

Для комунікації з російськими "кураторами" ворожі агенти використовували Telegram-канали, де й розміщували координати інфраструктурних об’єктів і позицій українських військ.

СБУ встановила місцеперебування злочинців й затримала їх.

У них вилучено засоби зв’язку з доказами злочинних дій, а в одного зі зловмисників - автомат Калашникова АК-74.

Затриманим повідомлено про підозру.