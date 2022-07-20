Дослідницькому супутнику Європейського космічного агентства (ESA) довелося виконати аварійний маневр, щоб уникнути зіткнення із крупним шматком сміття.

На жаль, такі маневри є досить поширеним явищем. Але подія у випадку із супутником Swarm була небезпечною, бо ESA дізналась про потенційну небезпеку лише за пару годин до неминучого зіткнення.

Накопичення сміття є серйозною проблемою у навколоземній орбіті. З кожним роком на орбіту виводиться все більше і більше викинутих ракетних ступенів, зламаних супутників та іншого сміття, і не всі вони з часом згорають у атмосфері.

У результаті в космосі, де обертаються супутники, телескопи і навіть Міжнародна космічна станція, плаває купа небезпечного сміття, яке може у будь-який момент зіткнутись на шаленій швидкості.

Як правило, великі шматки сміття відстежуються, щоб космічні агентства або інші супутникові оператори знали, коли шматок становить небезпеку зіткнення. Це дозволяє заздалегідь планувати маневри уникнення.

Але коли 30 червня було помічено уламок, який прямував до одного із супутників ESA Swarm, які досліджують магнітне поле Землі, передбачувалося, що зіткнення відбудеться протягом восьми годин.

ESA довелося терміново задіяти екстрений маневр, щоб підняти супутник на вищу орбіту, щоб уламки його оминули. Виконання таких маневрів вимагає великого планування заздалегідь, але у випадку із Swarm рішення приймалось майже миттєво.

Операторам вдалося розрахувати маневр уникнення всього за чотири години, а потім підняти орбіту. Тепер Swarm у безпеці. Але наразі оператори планують повернути супутник на початкову орбіту, коли небезпека мине, щоб повернутися до дослідницької роботи.

Цей інцидент демонструє, наскільки великою загрозою може бути космічне сміття, і ця проблема згодом лише погіршуватиметься, доки всі космічні агентства та приватні космічні компанії не вживуть рішучих дій для її вирішення.

Нагадаємо, що раніше SpaceX відправила у космос партію Starlink.