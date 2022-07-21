Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ за день виконали понад двісті вогневих завдань, в результаті чого окупанти втратили 111 солдатів і офіцерів. Про це повідомляється у Facebook Оперативного командування "Південь".

Також була знищена гаубиця "Мста-Б", дві самохідні артилерійсько-мінометні установки" Нона-з", безпілотний літальний апарат" Елерон", а також 13 одиниць автомобільної техніки.

Розвідка підтвердила поразку командного і командно-спостережного пункту, а також шести складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському та Каховському районах.