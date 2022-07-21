В США допускають передачу Україні винищувачів [ Редагувати ]
В США не виключають, що Вашингтон чи хтось із його союзників може незабаром відправити винищувачі Україні. Про це заявив начальник штабу ВПС США Чарльз Браун, пише Politico.
Вони можуть бути, зокрема, американського виробництва.
Є американські (винищувачі - ред.), є Gripen зі Швеції, є Eurofighter або Rafale. Тож є ціла низка різних платформ, які могли б піти в Україну.
Він не може розголошувати інших подробиць та: "це буде щось не російське... Чого я не можу зробити, так це сказати вам, що це саме буде".
Коментар Брауна має на увазі, що розмова про фактичне відправлення військових літаків ведеться, але що це буде і коли це станеться - неясно.
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